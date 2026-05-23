4 مسيرات من لبنان تضرب شمال إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي 9 مرات

أصابت طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت من لبنان مستوطنة "أدميت" شمالي إسرائيل، في رابع حادث من نوعه، السبت، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار 9 مرات في المنطقة منذ ساعات الصباح.

وفي بيانات صدرت منذ صباح اليوم وحتى الساعة 16:30 ت.غ، أعلن الجيش الإسرائيلي "سقوط" 4 مسيرات بمستوطنات شمالي البلاد، هي أدميت وروش هنيكرا وشلومي في منطقة الجليل الغربي، وكريات شمونة في إصبع الجليل، بينما تحدث عن فقدان أثر مسيرتين في منطقة الجليل الغربي.

وادعى الجيش عدم وقوع إصابات جراء ذلك، دون أن يتسنى للأناضول التأكد من صحة ما أعلنه من مصادر مستقلة، في ظل فرض تل أبيب رقابة صارمة على نتائج هجمات "حزب الله".

وتزامن إعلان الجيش الإسرائيلي تلك الهجمات مع دوي صفارات الإنذار 9 مرات بمستوطنات عدة شمالي إسرائيل، للتحذير من تسلل مسيرات أُطلقت من لبنان، وفق رصد مراسلي الأناضول لبيانات الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وشملت الإنذارات في منطقة إصبع الجليل مستوطنتي كريات شمونة والمطلة، إضافة إلى إنذار في مستوطنة كفار جلعادي، قال الجيش الإسرائيلي لاحقا إنه ناجم عن "تشخيص خاطئ".

وفي منطقة الجليل الغربي، تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات شلومي وبتزيت وليمان وحنيتا وشتولا.

وفي ظل تصاعد هذه الهجمات، قالت القناة "12" الإسرائيلية إن الجيش قرر "تقليص القوات العملياتية في لبنان إلى الحد الأدنى المطلوب"، لحماية الجنود من تهديد المسيرات والهجمات اليومية.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات التي تقول إسرائيل إن "حزب الله" يستخدمها، لا سيما المرتبطة بتقنية الألياف الضوئية، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

وتعتمد هذه المسيرات على خيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجيا من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط، بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش.

كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" أو إشارات لاسلكية، ما يجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة ويصعب رصدها.

ويأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 شهيدا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، ما يرفع الحصيلة منذ 2 مارس الماضي إلى 3 آلاف و123 شهيدا و9 آلاف و506 جرحى.