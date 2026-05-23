وزارة الدفاع السعودية تؤكد جاهزية قوات الدفاع الجوي لضمان أمن الحجاج

أكدت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت جاهزية قوات الدفاع الجوي المتكاملة لضمان أمن الحجاج، مشيرة إلى رفع مستويات الجاهزية الأمنية في المشاعر المقدسة.

وقالت الوزارة "إن قوات الدفاع الجوي تتولى مهام حماية الأجواء في المشاعر المقدسة ضمن منظومة الجاهزية المتكاملة التي تنفذها وزارة الدفاع خلال موسم الحج، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن".

وتعمل قوات الدفاع الجوي على تنفيذ مهامها الميدانية عبر منظومات متطورة للرصد والمراقبة والتعامل مع مختلف التهديدات الجوية، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية الأمنية في المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الجهود امتداداً لحرص المملكة على تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز منظومة الأمن والحماية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وكان مدير الأمن العام وقائد قوات أمن الحج السعودي، الفريق محمد البسامي، قد شدد أمس الجمعة على أن المنظومة الأمنية السعودية لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده الشرعية، مشيراً إلى ضرورة تفرغ الحجاج لأداء النسك.

في سياق متصل، كشف البسامي عن أبرز الإحصاءات الخاصة بالعمليات الأمنية، إذ وصلت نسبة انخفاض أعداد المخالفين والمضبوطين والمبعدين عن موسم الحج؛ نظراً إلى ارتكابهم المخالفات، إلى 44%.

فيما بلغت نسبة انخفاض حملات الحج الوهمية إلى 12%، وذلك إثر تشديد القبضة الأمنية تجاه المخالفين الراغبين في أداء الحج دون تصريح، فيما وصلت نسبة انخفاض المخالفين من المقيمين وحاملي التأشيرة غير المخصصة للحج إلى 93%.

في الإطار ذاته، أكد الفريق البسامي ضبط أكثر من 217 حملة حج وهمية على مستوى السعودية، في حين جرى إعادة أكثر من 366 ألف مقيم حاولوا الدخول إلى مكة بدون تصريح.

كما كشف أيضاً عن إعادة أكثر من 140 ألف مركبة لا تحمل تصريح دخول إلى مكة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المنظومة الأمنية تعاقب نحو 2221 شخصاً تقدموا بطلب تأشيرات "زيارة" ذهب حاملوها إلى مكة خلال موسم الحج.

وشددت السعودية الخميس الماضي على الوقوف بكل حزم ضد أي محاولة لتسييس الحج، مشيرة إلى أن المنظومة الأمنية تعمل وفق أعلى درجات الجاهزية والتكامل الميداني وفق خطط معتمدة وفرضيات تضمن أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، حتى يتموا حجهم بيسر.