إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيليون تسللوا إلى لبنان والتقطوا صورا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن عددًا من الإسرائيليين دخلوا إلى لبنان والتقطوا الصور هناك.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن 5 إسرائيليين عبروا الحدود بين إسرائيل ولبنان، ودخلوا بضعة أمتار فقط من الأراضي اللبنانية.

وأكدت الإذاعة أن جيش الاحتلال ألقى القبض على المتسللين الخمسة وتم تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية.

5 ישראלים נעצרו לאחר שחצו לתוך שטח לבנון@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) May 23, 2026



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدر الجيش الإسرائيلي، "إنذارا عاجلا" إلى سكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان، وفق وكالة سبوتنيك.

وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن "الإنذار العاجل يشمل السكان اللبنانيين المتواجدين في البلدات والقرى التالية: "النبطية التحتا وكفر تبنيت وزبدين (النبطية) وعربصاليم وکفر رمان وحبوش وبلاط (مرجعيون) ودير كيفا وحاروف وجبشيت".

وأوضح الجيش، في بيانه، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفه بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل "حزب الله" اللبناني"، مؤكدًا أنه "سيضطر للعمل بقوة ضد هذه الأنشطة"، مع التشديد على أنه "لا يستهدف المدنيين"، وفق تعبيره.