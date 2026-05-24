حصلت جريدة "الشروق"، على القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بعضوية الهيئة العليا لحزب العدل وعددهم ٤٠ عضوا من بين 63 مرشحا.

وأجرى حزب العدل، انتخاباته الداخلية لاختيار أعضاء هيئته العليا، صباح اليوم السبت، في أحد فنادق القاهرة، وسط أجواء منظمة تحت إشراف قضائي كامل.

وفاز عبدالمنعم إمام برئاسة حزب العدل بالتزكية؛ نظرا لعدم وجود مرشحين أمامه على المنصب، فيما تقدم لخوض انتخابات هيئة الحزب 63 مرشحا، جرى انتخاب 40 عضوا من بينهم.

وقال علي أبو حميد المتحدث الإعلامي للحزب، إن الحزب تخطى النصاب القانوني لعدد الحاضرين، بتسجيل 320 من 398 مرشحا، بنسبة تخطت الـ80%.

وأوضح أبو حميد، لـ"الشروق"، أن عملية الانتخاب والفرز جرت بنظام إلكتروني، موضحا أنه في حال وجود طعن سيجري عد أوراق الصناديق.

وجاءت أسماء الأعضاء الفائزين بعضوية الهيئة العليا لحزب العدل كالآتي:

علاء عادل جاد أبو المجد

محمد عطية عبد التواب عطية

محمد عبد الستار محمد أحمد

عمرو عباس عبد المنعم عباس

إبراهيم فرج السيد مدين

عبد الرحمن مسعود شيبه نصار

حسام عید محمود إبراهيم

خليل عبد الرازق عبد الحليم محمد

عمرو عاطف مسعد البنا

عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الشناوي

أحمد عادل محمد السيد درويش

محمد سید سلیمان احمد

نبيل عبده إبراهيم سيد أحمد عسكر

مينا مجدي فرج ميخائيل

محمود نبيل منصور أحمد

مصطفى طارق البدراوي

أمير عبد العزيز أنور شتيه

أشرف حسن إدريس عطية

أحمد محمد السعيد القناوي

صلاح الدين محمد الباقر محمد صلاح الدين محمد الباقر

محمد يسري سید سید أحمد

علي حمدي محمد مهران

ندى فؤاد سعد الله عبد الحميد

محمد محمود محمد إسماعيل

إبراهيم حسين إبراهيم حسين شحاتة

محمد عزت محمد عرفات

أحمد السيد فرج فرج فودة

محمد الحسيني عبده

أحمد حسين عمر فرج

إبراهيم السيد عبد الحافظ

حسام غريب عبد الباري سليمان

هشام محمود أحمد سلیمان

أحمد سمير عبد العزيز الإمام

هشام يوسف فهمي يوسف

مصطفى السعيد عبد الغني

نهى فؤاد جرجس إبراهيم

محمود أشرف محمود عبد اللطيف

عثمان مصطفى عبد العزيز

دينا جمال نافع محمد

عادل سمير أحمد علي