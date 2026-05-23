البترول: 2026 عام استعادة ثقة الشركاء الأجانب وتحقيق اكتشافات جديدة

أكد المهندس محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول، اهتمام الوزارة بجميع اكتشافات النفط والغاز الطبيعي، قائلًا: «أي اكتشاف موجود كبير صغير إضافة للاقتصاد الوطني».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أن هذه الاكتشافات تُحسن من مدخلات الشبكة، وتقلل الحاجة للاستيراد، وتُخفض الضغط على العملة الصعبة، معلقًا: «أي اكتشاف هو إضافة وهو فائدة وهو في الآخر بيدخل للبلد وبيضيف للبلد حاجة جديدة».

وأشار إلى تحقيقهم اكتشافًا جديدًا بمنطقة البئر الاستكشافية (بستان جنوب 1X )، بالصحراء الغربية، موضحًا أنهم استخدموا التقنيات الحديثة لتحقيقه، بعد تأكيدات سابقة لخبراء باستحالة وجود حقول جديدة بهذه المنطقة.

وتابع:«أهم حاجة في الاكتشاف دا إن المنطقة دي كانت منذ فترة طويلة كانت بتنتج قبل كدا وخلاص كان الخبراء والفنين بيقولوا لا المنطقة دي مفيهاش اكتشافات تاني ومفيهاش احتمال إن يبقى فيها حقول جديدة ولكن تم الاكتشاف دا في الفترة اللي إحنا فيها دا تأكيد على اعتمادنا على التكنولوجيا الحديثة».

ولفت إلى استخدامهم تقنية حديثة للمسح السيزمي، والتي أوضحت تراكيبًا جيولوجية جديدة بباطن الأرض، مؤكدًا: «دا طبعًا هيفتح للشركة إنها ممكن تلاقي آبار تانية موجودة في نفس البلوك».

وتابع أن هذا الاكتشاف سيُحفز الشركات الأخرى على استخدام تقنية المسح السيزمي الحالية، معلقًا: «كلها حاجات كويسة وكلها حاجات مبشرة لمنطقة لا مكنش حد هيشتغل فيها ومكنش حد هيبص فيها».

وأوضح أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يُراهن على استخدام التقنيات الحديثة بالشركات، معلقًا: «لسا في خير موجود في البلد بإذن الله تعالى إن إحنا نكتشفه ونلاقيه».

ونوّه إلى تشجيعم للشركات العاملة بالقطاع، على استخدام التكنولوجيا الحديثة، عبر ورش العمل المُقامة دائمًا، مضيفًا: «العالم كله بيشتغل بالتكنولوجيا دي».

ورأى أن العام الحالي 2026، يُعتبر عام استعادة الثقة مع الشركاء الأجانب، قائلًا إن نهاية يونيو القادم سيشهد تسديد جميع مستحقاتهم، معلقًا: «2026 زي ما هو عام استعادة الثقة هو عام الاكتشافات بإذن الله».



وسبق أن أعلنت وزارة البترول، تحقيق شركة عجيبة للبترول الكيان الاستثمارى المشترك بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية، كشفاً جديداً وهاماً في الصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عامًا.

وأوضحت الوزارة أن الكشف تحقق من خلال البئر الاستكشافية بستان جنوب 1X ، وتشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز، و 10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي 70 مليون برميل مكافئ.