الشرطة السودانية: لجنة ضبط الأمن تهدف لدعم جهود استعادة الاستقرار بالخرطوم

قال العميد فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية، إن لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة عقدت اجتماعها السابع في ولاية الخرطوم، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السودانية على المستويين العسكري والسياسي.

وأضاف في تصريحات عبر القاهرة الإخبارية، في برنامج "الحصاد الأفريقي"، مع الإعلامي حساني بشير ، أن اللجنة تعمل على دعم جهود استعادة الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة المدنية بصورة طبيعية داخل العاصمة السودانية.

وأوضح أن اللجنة يرأسها وزير الدفاع، فيما يتولى وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى مهام الرئيس المناوب.

وأشار إلى أن اللجنة معنية بإسناد ولاية الخرطوم في ملفات ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، من خلال متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتنسيق بين الأجهزة النظامية المختلفة.

ونوه إلى أن الاجتماع استعرض تقارير أداء اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من القوات المقاتلة وجمع السلاح، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن والدفاع المتعلقة بإخراج جميع القوات المسلحة وغير النظامية من المدن، ونزع السلاح غير المقنن، ومنع أي تحركات عسكرية داخل المناطق المدنية إلا للضرورة وبالتنسيق مع هيئة العمليات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تطبيع الحياة المدنية وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم واستئناف الأنشطة اليومية بصورة آمنة، لافتًا إلى أن اللجنة نفذت حملات ميدانية واسعة أسفرت عن ضبط عدد من منتحلي صفة القوات النظامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المحاكمات المختصة.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية أن اللجنة أصدرت كذلك قرارات تنظم سير وتحركات المركبات القتالية داخل ولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن الفصائل التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية التزمت بهذه التوجيهات، ما أسهم في تراجع المظاهر العسكرية داخل العاصمة بصورة كبيرة.

وشدد العميد فتح الرحمن محمد التوم على أن الأوضاع الأمنية في الخرطوم تشهد تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا أن العاصمة أصبحت خالية بشكل كبير من العربات القتالية والمظاهر المسلحة، بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها اللجنة والقوات النظامية المختلفة لإعادة الاستقرار وفرض هيبة الدولة.