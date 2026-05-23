ترامب: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة "باتت قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات "تتحسن يوما بعد يوم".

وفي تصريح مقتضب لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، امتنع ترامب عن الكشف عن المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات أو تفاصيل الاتفاق المحتمل، لكنه شدد على أن المحادثات تسير بشكل إيجابي.

وفي السياق ذاته، ذكرت الشبكة، نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن الاتفاق الجاري بحثه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية الموجودة في بنوك أجنبية، إلى جانب مواصلة المفاوضات بين الطرفين.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت باكستان، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب المباحثات التي أجراها رئيس هيئة الأركان العامة الباكستانية، عاصم منير، في طهران.