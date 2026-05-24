ارتفاع عدد قتلى هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على سكن مدرسي في لوهانسك إلى 18 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سكنا لمدرسة مهنية في منطقة لوهانسك الخاضعة لسيطرة روسيا إلى 18 شخصا، وفق ما قالت السلطات اليوم السبت.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية إن جثثا إضافية انتشلت من تحت أنقاض المبنى في بلدة ستاروبيلسك.

وأفادت السلطات بإصابة 48 شخصا. كما قالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وإن فرق الإنقاذ تواصل البحث بين الأنقاض.

وقامت السلطات مرارا بمراجعة حصيلة القتلى بالزيادة بعد الهجوم الذي وقع أمس الجمعة.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة الهجوم بأنه عمل إرهابي.

وأشار بوتين إلى أنه: "لا توجد على الإطلاق أي منشآت عسكرية أو استخباراتية أو خدمات مرتبطة بها بالقرب من سكن الطلاب، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن المبنى تعرض للاستهداف عن طريق الخطأ."

من ناحية أخرى أفادت وكالة أنباء اسوشيتد برس (أ ب)، اليوم السبت، بأنه في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عُقد بناء على طلب روسيا، نفى السفير الأوكراني أندريه ميلنيك اتهامات نظيره الروسي بارتكاب أية جرائم حرب، ووصفها بأنها "مجرد عرض دعائي محض"، مؤكدا أن عمليات 22 مايو الجاري "استهدفت حصرا الآلة الحربية الروسية".