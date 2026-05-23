وزير الخارجية: مصر كانت ولا تزال جزءا من حركات التحرر الوطني الإفريقي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن الاتحاد الإفريقي يمثل التجسيد المؤسسي الأهم لتطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والسلام المستدامة.

واضاف خلال احتفالية يوم إفريقيا، اليوم السبت، أن العلاقات المصرية الإفريقية ليست مجرد علاقات بين دول جوار جغرافي أو مصالح سياسية أو اقتصادية عابرة وإنما شكلت عبر التاريخ رابطة حضارية وإنسانية عميقة ووحدة في المصير.

وأوضح أن مصر ترتبط بقارة إفريقيا عبر روابط الهوية والانتماء والنضال والمصير المشترك، وكانت ولا تزال جزءًا لا يتجزأ من حركات التحرر الوطني الإفريقي، بل من أبرز المؤسسسين والداعمين لها.

ونوه بأن مصر استضافت جميع مكاتب حركات التحرر الوطني الإفريقي وقادتها، وهو أمر لم تجبيا من مصر على الدول الإفريقية بل كان من صميم مسئولية الدولة تجاه الدول الشقيقة.

وشدد على أن مصر حملت عبر رجال دولة من حملوا لواء الدفاع عن القضايا الإفريقية بأمانة وإخلاص في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس الراحل محمد حسني مبارك والرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوه بأن الرئيس السيسي يقود منذ عام 2014 المل على تعزيز تقوية وتعميق وترقية العلاقات بين مصر والدول الإفريقية، معبرًا عن افتخار مصر بانتمائها للقارة.