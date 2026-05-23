سفير مصر في بيروت: ندعم جهود الدولة اللبنانية الرامية لبسط سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها

التقى السفير علاء موسى سفير مصر فى بيروت، بكل من العماد جوزاف عون الرئيس اللبناني، ورئيس مجلس النواب نبيه برى، ورئيس الوزراء الدكتور نواف سلام، حيث ركزت اللقاءات على التطورات فى لبنان والإقليم وتنسيق الجهود الرامية لخفض التصعيد وتثبيت التهدئة.



وأكد السفير موسى خلال اللقاءات، ثوابت الموقف المصرى الداعم للبنان والرافض لأى مساس بسيادته وأمنه واستقراره، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والتوقف عن انتهاكاتها والانسحاب الكامل من الأراضى اللبنانية.

عبر السفير موسى كذلك عن دعم مصر لجهود الدولة اللبنانية الرامية لبسط سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها وصون الوحدة الوطنية والسلم الأهلى، وكذا للاستجابة للتداعيات الإنسانية للعمليات العسكرية الاسرائيلية وتخفيف معاناة الشعب اللبنانى.



تناولت اللقاءات المستجدات التى يشهدها مسار المحادثات اللبنانية فى واشنطن، فضلاً عن مآلات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات المتلاحقة فى المنطقة وانعكاساتها المحتملة على لبنان. وعرض السفير موسى للمساعى التى تقوم بها مصر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتثبيت التهدئة فى لبنان، فضلاً عن احتواء التوتر ومنع إنزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.