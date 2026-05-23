ميشيل الجمل: كلمة الرئيس في احتفالية يوم أفريقيا تؤكد مكانة مصر ودعمها للتكامل بين الدول

الجمل: رسائل الرئيس حملت رؤية واضحة لمواجهة التحديات المشتركة وحماية الأمن المائي

أكد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "يوم أفريقيا" التي استضافتها جامعة القاهرة، عكست بوضوح مكانة مصر التاريخية والمحورية داخل القارة الإفريقية، وحرص القيادة السياسية على تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية بما يخدم مصالح الشعوب ويحقق التنمية والاستقرار.

وقال الجمل، في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي بعث بعدد من الرسائل المهمة، في مقدمتها التأكيد على أن القارة الإفريقية تمتلك من الإمكانات والموارد ما يؤهلها لتحقيق نهضة حقيقية، شريطة تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تؤثر على الأمن الغذائي والطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس عن قضية المياه جاء واضحًا وحاسمًا، مؤكدا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار العابرة للحدود، بما يحقق المصالح المشتركة ويمنع النزاعات، وهو ما يعكس تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية ودعمها في الوقت ذاته لمبادئ التعاون والتنمية والسلام داخل القارة الإفريقية.

وأضاف الجمل، أن من أبرز الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس أيضًا، تأكيد مصر التام على الحفاظ على وحدة وسلامة الدول الإفريقية وصون مؤسساتها الوطنية، باعتبار ذلك أساس تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المتشابكة التي تعاني منها القارة، فضلًا عن استمرار الدور المصري الفاعل في دعم جهود التنمية ونقل الخبرات وتنفيذ المشروعات في الدول الإفريقية الشقيقة.

وثمّن النائب ميشيل الجمل، إعلان مصر استضافة القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي خلال يونيو 2026.

وأكد أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة في الدور المصري داخل القارة، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على قيادة جهود التكامل الإقليمي ودعم تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب القارة.