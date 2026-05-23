الزراعة: بدء أعمال البعثة المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن بدء أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على مشروع الهدي والأضاحي بالمملكة العربية السعودية لموسم حج 1447هـ / 2026م، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لتنظيم أعمال الكشف والإشراف البيطري على الأضاحي المخصصة لشعائر الهدي خلال موسم الحج.

ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال البعثة وتقديم الدعم الكامل للأطباء البيطريين المشاركين بما يضمن أداء المهام على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن البعثة المصرية بدأت أعمالها داخل مجزر المعيصم (1) وعدد من المجازر المخصصة لمشروع الهدي والأضاحي بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم الفرق البيطرية، مسبقا بإجراء أعمال الكشف الظاهري على الحيوانات المقرر تخصيصها للذبح والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والشرعية، بما يضمن سلامة الأضاحي وجودة اللحوم المقدمة للمستفيدين.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية تنص على مشاركة نخبة متميزة من الأطباء البيطريين المصريين العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات، للمشاركة في أعمال الإشراف البيطري خلال موسم الحج.

وأضاف أن عدد الأطباء البيطريين المشاركين هذا الموسم بلغ 212 طبيبًا بيطريًا، تم اختيارهم بعناية وفقًا للكفاءة والخبرة، مع مراعاة عدم التأثير على انتظام العمل داخل الهيئة ومديريات الطب البيطري خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الأقنص أهمية الدور الوطني والمهني الذي تقوم به البعثة المصرية، مشيرًا إلى أن مشاركة الأطباء البيطريين المصريين في هذا المشروع تعكس الثقة الكبيرة في الكوادر البيطرية المصرية، وتسهم في تعزيز الصورة المشرفة للطبيب البيطري المصري في المحافل الدولية.

وأشار إلى أنه تواصل هاتفيًا مع رئاسة البعثة للاطمئنان على انتظام سير العمل وظروف الإقامة والمعيشة، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الفرق البيطرية طوال فترة عملها بالمملكة العربية السعودية.