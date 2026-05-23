البرتغال: محكمة تقضي باحتجاز زوجين فرنسيين قبل محاكمتهما في قضية تخل عن أطفال

أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت بأن قاضيا أمر باحتجاز أم وزوجها قبل محاكمتهما في قضية تتعلق بتخليهما المزعوم عن طفلين فرنسيين في البرتغال.

وقال القاضي أنطونيو فيالهو أمام المحكمة بمدينة سيتوبال إن المواطنين الفرنسيين يشتبه بشدة أنهما نسببا في إلحاق أذي جسدي جسيم بطفلين والتخلي عنهما.

وتنحدر الأم /41 عاما/ وزوجها /55 عاما/ من كولمار شمال شرقي فرنسا.

ويزعم أنهما تركا الطفلين /3 و 5 سنوات/ يوم الثلاثاء على طريق ريفي قرب ألكاسير دو سال جنوب شرقي لشبونة. ولاحظ قائد سيارة الطفلين وهما يبكيان في حالة ارتباك، واعتنى بهما وأبلغ الشرطة. وتم القبض على الأم وزوجها أمس الأول الخميس بعد عملية بحث على مستوى البلاد.

وتم إيداع الطفلين لدى أسرة متبنية في البرتغال تتحدث الفرنسية، وفقا لما أفادت به عدة وسائل إعلام برتغالية. ومن المقرر أن يمكثا هناك حتى تقرر البرتغال إعادة الشقيقين إلى فرنسا بناء على طلب من باريس. وذكرت تقارير أن والد الطفلين الحقيقي توجه إلى البرتغال.

ويزعم أن الزوجين خططا لادعاء المعاناة من مشكلات عقلية.

وذكرت قناة "آر تي بي" وصحيفة "كوريو دا مانها"، نقلا عن مصادر في الحرس الجمهوري البرتغالي الوطني، أن الأم وزوجها اتفقا أثناء نقلهما إلى السجن أن يزعما أنهما يعانيان من اضطراب عقلي. وقال شرطي كان يحرس المتهمين الفرنسيين أثناء نقلهما أمس الجمعة أنه سمع هذا الاتفاق.

ولم تعلق المحكمة في سيتوبال في البداية على التقارير.