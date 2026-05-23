أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان جهود تعزيز الحلول السياسية لدعم أمن المنطقة

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفيًا اليوم، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وآفاق تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة، وفق وكالة الأنباء القطرية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الحلول السياسية التي تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.



في سياق متصل، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالاً هاتفياً، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تناول الاتصال، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.