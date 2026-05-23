السبت 23 مايو 2026 8:43 م القاهرة
وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني يتبادلان وجهات النظر حول المفاوضات الدبلوماسية الجارية

مسقط - (د ب أ)
نشر في: السبت 23 مايو 2026 - 6:42 م | آخر تحديث: السبت 23 مايو 2026 - 6:42 م

تلقى بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، اتصالا هاتفيا من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية (أونا) اليوم السبت.

وجرى خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة، ومسار التحركات والمُفاوضات الدّبلوماسيّة الجارية، والجهود المبذولة لاعتماد مُقاربات سياسيّة تُسهم في مُعالجة نقاط الخلاف بصورة مُتوازنة وعادلة.

وأكد الطرفان، أهميّة استئناف الملاحة البحريّة بحُريّة وأمان.

وكان عراقجي زار عمان، التي توسطت في السابق بالمحادثات وتقع على الجانب الآخر من مضيق هرمز الاستراتيجي، الشهر الماضي.

