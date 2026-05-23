تشهد الساحة الغنائية خلال الفترة الحالية حالة من الانتعاش الكبير، مع طرح عدد من نجوم الغناء لأعمال جديدة تنوعت بين الأغانى الرومانسية والإيقاعات المختلفة، فى مؤشر واضح على سخونة المنافسة الغنائية خلال موسم صيف 2026، وسط حالة نشاط ملحوظة يشهدها سوق الأغنية العربية.

وتؤكد هذه الإصدارات المتلاحقة أن الصيف المقبل يحمل موسما غنائيا استثنائيا، مع عودة قوية لعدد من النجوم الكبار، ومنافسة مفتوحة على تصدر قوائم الاستماع والمنصات الرقمية خلال الأسابيع المقبلة.

كانت البداية حينما أشعلت المطربة شيرين عبد الوهاب الأجواء بعودتها المفاجئة للساحة الغنائية بعد غياب استمر أكثر من عام، بطرح أغنيتين جديدتين الأولى «الحضن شوك»، والثانية «تباعا تباعا» والتى تعاونت فيهما مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى، وتوزيع توما. وحققت الأغنيتان نجاحا كبيرا، وتصدرا قوائم الاستماع وتم تداولهما على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ومؤخرا طرح الفنان رامى صبرى أغنيته الجديدة «إحساسى معاك» من فيلم «الكلام على إيه» عبر موقع يوتيوب وجميع منصات الموسيقى المختلفة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كولبيكس، وقدمها رامى بإيقاع مختلف يحمل طابعًا موسيقيًا جديدًا يضيف إلى تجربته الغنائية.

كما طرح الفنان محمد حماقى أحدث أعماله الغنائية بعنوان «قالوا عنى إيه»، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد إبراهيم، لتحقق تفاعلا واسعا فور طرحها، خاصة مع الطابع العاطفى الذى يميز كلماتها وأدائها.

ومن جانبه، أطلق المطرب محمد عاشور عبر قناته الرسمية على يوتيوب أغنيته الجديدة «بحبك ليه»، وهى من كلمات مصطفى ناصر وألحان شادى حسن، وتحمل طابعا رومانسيا هادئا يعكس حالة وجدانية خاصة.

وفى السياق نفسه، طرح المطرب ساموزين أحدث أعماله الغنائية المصورة «حياتى» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، وهى الأغنية الأخيرة من المينى ألبوم الرومانسى «روحى وقلبى وحياتى».

وتم تصوير الكليب فى دبى، والأغنية من كلمات إسماعيل الأبرص، وألحان

سامو زين، وتوزيع موسيقى وميكس فهد، وماستر عمار خاطر، ومن إخراج إسماعيل الأبرص، الذى تعاون مع سامو فى عدد من الأعمال السابقة.

ويواصل سامو نشاطه الفنى المكثف، إذ يستعد حاليا لطرح ألبومه الغنائى الجديد خلال موسم الصيف، والذى يضم مجموعة متنوعة من الأغنيات.

وعلى الجانب اللبنانى، سجلت الفنانة إليسا أغنية جديدة ضمن ألبومها المرتقب داخل أحد استوديوهات بيروت، وهى من توقيع زعيم ورؤول وأحمد عيد السلام.

وتعد هذه الأغنية الثانية التى تستقر عليها إليسا مؤخرا بعد تعاونها فى أغنية أخرى مع الملحن عزيز الشافعى والشاعر تامر حسين، فيما تشير التوقعات إلى طرح الألبوم خلال موسم الصيف الحالى، بعد أن انتهت من اختيار ما يقرب من 12 أغنية.