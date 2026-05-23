تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقته لورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية لجلسة 25 يوليو

أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية اليوم، محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقته لجلسة 25 يوليو لورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية.

وشهدت الجلسة مطالبة دفاع المتهم بقتل والدته وشقيقته، خلال جلسة المحاكمة بمحكمة شمال القاهرة، بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة.

وكان أمر المستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة المتهم بتهمة قتل والدته وشقيقته بسلاح أبيض «سكين»، على إثر شكه في سلوكهما بالنزهة، لمحكمة الجنايات.

وجاء في تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، التي باشرها باسل النجار، رئيس نيابة الحوادث، قتل والدته المجني عليها «س.ع» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على الخلاص منها، إثر اعتقاده بسوء مسلكها وشقيقتيه وممارستهن للبغاء إفكا وبهتانا، وتفكر برؤية، فلم يجد لانتقامه سبيلًا إلا قتلا، فأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وقصد مسكنهن، وشرع في كسر الباب عنوة بواسطة أدوات – آت وصفها – وما إن شعرت بصوت صرير كسره حتى فتحته، وما إن أبصرها حتى عاجلها بعدة طعنات قاسية نفذت بمواطن متفرقة من جسدها، أوهنت قواها، قاصدًا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم، إنه في ذات الزمان والمكان قتل شقيقته المجني عليها «ه.ب» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على الخلاص منها، بأن عاجلها بعدة طعنات قاسية نفذت بمواطن متفرقة من جسدها أسقطتها صريعة، قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض «سكين»، كما أحرز أداتين «كماشة ومفك» دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما أو حيازتهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.