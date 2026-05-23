الحبس 6 أشهر لفتاتين بتهمة نشر أخبار كاذبة عن قضية وفاة أحمد الدجوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة فتاتين بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن قضية وفاة أحمد الدجوي.

وأسندت النيابة للمتهمين "إنجي م" و"دينا م"، في القضية رقم 7716 لسنة 2025 جنح قسم قصر النيل، والمقيدة برقم 12 لسنة 2026 جنح اقتصادية قصر النيل، نشر أخبار كاذبة عن قضية قيد التحقيق.

بالإضافة إلي إنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "شهيد الغدر.. أحمد الدجوي"، ونشر أخبار وبيانات غير صحيحة بشأن تحقيقات النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمتين تعمدتا نشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة من شأنها التأثير على سير التحقيقات الجارية، إلى جانب الترويج لروايات غير صحيحة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمتين قاما بتوجيه عبارات سب وقذف بحق أحد أفراد عائلة الدجوي، من خلال اختلاق وقائع ونشرها على أنها حقائق.