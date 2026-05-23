تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه لخلافات مالية بينهما في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه داخل شقته بسبب خلافات مالية بينهما

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار باسل النجار، أن المتهم كان يتعاطى المواد المخدرة في وقت سابق، ويوم الواقعة ساورته الشكوك حول قيام شقيقه بسرقة مبلغ مالي منه، فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها على قتله بعدة طعنات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من القبض على المتهم بقتل شقيقه داخل شقته بمنطقة المطرية، بسبب خلافات بينهما حول الميراث، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وتلقى اللواء محمد يوسف، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور وجه اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القوات للانتقال إلى مكان الواقعة.

وتبين العثور على جثة عامل خردة في العقد الرابع من العمر مقتولًا داخل شقته بالمطرية، بعد شنقه وطعنه عدة طعنات متفرقة في الجسد أودت بحياته في الحال.

فيما تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وفرضت القوات كردونًا بمحيط الواقعة.

فيما ناقش رجال المباحث شهود العيان، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الجريمة.