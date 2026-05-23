الإمارات والتشيك تبحثان تعزيز التعاون وتداعيات الاعتداءات الإيرانية

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، السبت، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على البلد العربي.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة التشيكية براغ، ضمن زيارة عمل غير معلنة المدة يجريها عبد الله بن زايد إلى البلد الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الوكالة التي لم تحدد موعد وصول عبد الله بن زايد إلى براغ، إن الجانبين بحثا "علاقات الصداقة، ومسارات التعاون في عدة قطاعات، بالإضافة إلى العمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتدفع جهود التنمية في البلدين".

ونقلت عن الوزير الإماراتي تأكيده "على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية التشيك، واستكشاف آفاق أرحب من التعاون المثمر الذي يعزز مصالحهما المتبادلة".

كما تبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".

واستعرضا "تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي".

وأعرب بابيش عن تضامن التشيك "مع دولة الإمارات، وإدانة بلاده لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة"، وفق المصدر نفسه.

وتعرضت الإمارات ودول عربية أخرى لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير الماضي.

وقالت إيران حينها إنها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وحتى بعد بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل الماضي، تعرضت الإمارات أكثر من مرة لهجمات بصواريخ ومسيّرات، قالت إنها أُطلقت من إيران، بينما نفت الأخيرة ذلك.