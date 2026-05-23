وزير الصحة: بدء المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في يونيو المقبل

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ في شهر يونيو المقبل.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «صدى البلد»، على هامش الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، أن التطبيق سيبدأ من محافظة المنيا كتشغيل تجريبي.

وأوضح أن المنيا من المحافظات الطولية كثيفة السكان حيث تضم أكثر من سبعة ملايين مواطن، لافتًا إلى الانتهاء من عشرة مستشفيات داخل الخدمة بتحديث كامل وتجهيزات شاملة.

وأشار إلى تحديث أكثر من 300 وحدة رعاية أساسية وهي حاليًّا في الإطار النهائي للتأثيث والتجهيز، فيما سيتم العمل لاحقًا في دمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.

ولفت إلى أن هناك توجيهات رئاسية بإجراء دراسة شاملة بكل مراحل التأمين الصحي للاطمئنان على البرنامج الزمني لتحقيق هذا المشروع الذي وصفه بأنه حلم.