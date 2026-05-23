محكمة في قبرص التركية تأمر بحبس إسرائيلي متهم بتهريب أجنة بشرية

قضت محكمة في جمهورية شمال قبرص التركية، السبت، بالسجن احتياطيا على إسرائيلي أُلقي القبض عليه في مطار أرجان، أثناء محاولته إخراج أربعة أجنة بشرية من البلاد داخل أنابيب خاصة من دون الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك تمهيدا لنقلها إلى المكسيك عبر إسطنبول.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مسؤولي الشرطة، فإن المشتبه به، ويدعى "ي.م.غ"، تسلّم الأجنة من مركز لأطفال الأنابيب في شمال قبرص التركية، قبل توقيفه الخميس الماضي في المطار.

وأدى التحقيق مع المشتبه به إلى توقيف مسؤولين اثنين في المركز، للاشتباه بتورطهما في القضية.

ومثل الموقوفون أمام محكمة قضاء نيقوسيا مرتين بتهمة "مخالفة قانون نقل الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية"، حيث قررت المحكمة سجن المواطن الإسرائيلي احتياطيا لمدة تصل إلى شهر في انتظار محاكمته، بينما أُفرج عن المسؤولين في المركز بكفالة وتحت الرقابة القضائية.

كما أوضحت المحكمة أن القضية ستُحال لاحقا إلى محكمة الجنايات الكبرى في نيقوسيا نظرا لطبيعة التهم.

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة في جمهورية شمال قبرص التركية، في بيان، أن المركز المعني تقدم بطلب رسمي للحصول على إذن لنقل الأجنة إلى الخارج، إلا أن محاولة إخراجها جرت قبل صدور الموافقة الرسمية.