ملك المغرب يعفو عن جماهير السنغال المتورطة في شغب نهائي كأس أمم أفريقيا

أصدر الملك محمد السادس، اليوم السبت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عفوا ملكيا لفائدة مجموعة من المشجعين السنغاليين الذين كانوا يقضون عقوبات سجنية على خلفية أحداث شهدتها منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالمغرب.

وأفاد بيان للديوان الملكي أن هذه المبادرة تأتي لاعتبارات إنسانية، وتجسيداً لروابط الأخوة والتعاون الوثيقة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

وكانت المحاكم المغربية قد أصدرت بعد البطولة أحكاما قضائية تراوحت ما بين 3 أشهر وسنة واحدة حبسا نافذا في حق المعنيين بالأمر، وذلك بعد متابعتهم في قضايا تتعلق بأعمال الشغب، وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الاعتداء على القوات العمومية أثناء تأدية مهامهم على هامش مباريات المنتخب السنغالي.

يذكر أن الأحكام المذكورة توزعت بين سنة واحدة نافذة في حق 9 مشجعين، و6 أشهر نافذة في حق 6 مشجعين، و3 أشهر نافذة في حق 3 مشجعين، وهي العقوبات التي شملها العفو بإنهاء ما تبقى منها.

وإلى جانب هذا القرار، أعرب ملك المغرب، بمناسبة عيد الأضحى، عن أصدق تمنياته للرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، وللشعب السنغالي الشقيق، وفقاً لما ورد في البيان ذاته.