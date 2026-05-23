قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس في يوم أفريقيا أكدت دعم مصر للتنمية والاستثمار في القارة

أكد المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، أن احتفالية يوم أفريقيا هذا العام جاءت لتؤكد من جديد المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها مصر داخل القارة الأفريقية، والدور المحوري الذي تقوده الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم مسارات التنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وقال "الحبال"، في بيان له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية عكست رؤية مصر الواضحة تجاه القارة السمراء، والتي تقوم على الشراكة الحقيقية وتحقيق المصالح المشتركة، إلى جانب دعم جهود التكامل الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأفريقية، بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب القارة ويواجه التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في إعادة بناء جسور الثقة والتقارب مع الأشقاء الأفارقة، سواء عبر التحركات السياسية والدبلوماسية أو من خلال المشروعات التنموية وبرامج التدريب وبناء القدرات، فضلًا عن الدور المصري البارز في دعم الأمن والاستقرار داخل القارة.

وأشار "الحبال"، إلى أن الرئيس السيسي وضع أفريقيا في قلب أولويات السياسة الخارجية المصرية، وهو ما انعكس في حجم التعاون المتنامي مع دول القارة، وعودة مصر بقوة إلى عمقها الأفريقي.

وأكد أن القاهرة أصبحت نموذجًا للدولة القادرة على تحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار والانفتاح على محيطها الإقليمي.

وأوضح "الحبال"، أن حديث الرئيس السيسي عن أهمية الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية يحمل رسالة مهمة بضرورة استغلال الإمكانات والموارد الضخمة التي تمتلكها القارة، والعمل على تحويل أفريقيا إلى قوة اقتصادية عالمية قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء والتنمية لشعوبها.

ولفت إلى أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل قضايا القارة الأفريقية، وستواصل جهودها لتعزيز التعاون والتقارب بين الشعوب الأفريقية؛ انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بوحدة المصير وأهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.