الأحد 24 مايو 2026
جيرونا ومايوركا يرافقان ريال أوفييدو في الهبوط من الليجا

أمير نبيل
نشر في: الأحد 24 مايو 2026 - 12:38 ص | آخر تحديث: الأحد 24 مايو 2026 - 12:38 ص

لحق فريقا ريال مايوركا وجيرونا بريال أوفييدو الذي كان قد هبط في وقت سابق هذا الموسم إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

ولم يشفع الفوز الكبير الذي حققه مايوركا على ريال أوفييدو، في بقائه بالليجا، حيث كان قد فاز 3 / صفر، وسجل بابلو توري ومانو مورلانيس وفيدات موريكي الأهداف الثلاثة لمايوركا الذي لم تخدمه نتائج منافسيه نحو البقاء هذا الموسم.

ورفع الفريق رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن عشر لكن فارق المواجهات المباشرة أبقى كل من ليفانتي وأوساسونا في الليجا ليهبط مايوركا.

كذلك اكتفى جيرونا بالتعادل مع إلتشي 1-1، ليهبط هو الآخر وهو في المركز قبل الأخير وله 41 نقطة، مقابل 43 لمنافسه الذي أمن بقائه أيضا بالجولة الأخيرة.

سجل أرنو مارتينيز هدف جيرونا الذي جاء بعدما تأخر الفريق بهدف ألفارو رودريجيز لإلتشي.


