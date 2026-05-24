إصابة 30 شخصًا في حادث تصادم أتوبيسين بطريق منفذ أرقين - أبو سمبل

حمادة بعزق
نشر في: الأحد 24 مايو 2026 - 1:02 ص | آخر تحديث: الأحد 24 مايو 2026 - 1:02 ص

شهد طريق أبو سمبل - أرقين جنوب محافظة أسوان حادث تصادم بين أتوبيسين، ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا، جارٍ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق أبو سمبل - أرقين، وأسفر الحادث عن إصابة 30 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات الأولية، ورفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.


