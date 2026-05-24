صحة مطروح تتابع مصابي حادث تصادم سيارة مياه

قال الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه فور تلقيه بلاغًا من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بوقوع حادث تصادم سيارة مياه بعدد من السيارات والأشخاص بمدينة مطروح، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات مطروح العام، والأطفال، والتوليد والصحة الإنجابية، وجميع المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وأضاف أنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي الحادث، مع المتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتذليل أي عقبات.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح متابعته الميدانية للحالة الصحية للمصابين والخدمات المقدمة لهم داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام، يرافقه الدكتور حلمي آغا وكيل المديرية، والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والقائم بأعمال مدير مستشفى مطروح العام.

كما حضر النائب عمر إدريس هيبة، والنائب أحمد جمعة بدر، والنائبة أسماء عبد القادر، والدكتور علي غيط وكيل وزارة التضامن، وعدد من ممثلي المجتمع المدني إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن وصول 10 مصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام، جميعهم يعانون من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مع اشتباه بوجود كسور بالقدم أو اليد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي حالات وفاة.

وأكد أن أقسام الطوارئ بالمستشفى عملت على قدم وساق لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء كامل الأطقم الطبية داخل المستشفى.

كما تم التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزيني بالمستشفى، وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات، إضافة إلى جاهزية قسم عمليات الطوارئ في حال الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، مع تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.





