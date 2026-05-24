مستشار رئيس فلسطين: الاحتلال يواصل منع حجاج غزة من الخروج لأداء المناسك

عدد الحجاج من قطاع غزة كان من المفترض يتجاوز 2500 حاج سنويًا.. والاحتلال الإسرائيلي يمنعهم

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل للعام الثالث على التوالي منع حجاج قطاع غزة من الخروج لأداء مناسك الحج أو العمرة، رغم التسهيلات الكاملة التي تقدمها الجهات المعنية.

وأضاف عبر برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم السبت، أن عدد الحجاج من قطاع غزة كان من المفترض أن يتجاوز 2500 حاج سنويًا، إلا أنهم يُمنعون من السفر بسبب القيود المفروضة على معبر رفح.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني لا يسيطر على المعبر، وأن من يتحكم فيه فعليًا هو الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الجانب المصري يقدم كل التسهيلات الممكنة لتيسير سفر المواطنين الفلسطينيين، سواء للحج أو للعلاج أو الدراسة، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع فلسطين والمملكة العربية السعودية بشأن تنظيم حركة الحجاج واستقبالهم وتسكينهم.

وتابع أن هناك تعاونًا قائمًا أيضًا مع المملكة الأردنية الهاشمية فيما يخص حجاج الضفة الغربية، ومع مصر فيما يتعلق بحجاج قطاع غزة، مشددًا على أن العراقيل التي تواجه الحجاج الفلسطينيين تأتي نتيجة القيود الإسرائيلية على حرية الحركة.

وأشار إلى أن الحجاج الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول إلى المملكة العربية السعودية يستعدون لأداء المناسك بشكل طبيعي، موضحًا أن جميع الترتيبات هناك تسير بصورة جيدة وبجهود مكثفة من الجهات السعودية المعنية.