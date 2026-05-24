ودع داني كارباخال مدافع ريال مدريد والظهير الأيمن للفريق، النادي الملكي في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني اليوم، وذلك بعدما أنهى مشواره ضمن صفوفه.

وخلال مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو بالجولة الأخيرة من الليجا، تم استبدال كارباخال بالدقائق الأخيرة، ليخرج وسط تصفيق حار من الحضور، وتحية كبيرة من الجماهير.

وخلال مسيرته الطويلة مع ريال مدريد لعب داني 451 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 66 هدفا وحقق العديد من الألقاب والبطولات منها دوري أبطال أوروبا 6 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، و5 مرات لكأس السوبر الأوروبي.

وداهمت الإصابات كاراباخال بشكل كبير في الموسم الأخيرة ما أدى لابتعاده عن المشاركة المنتظمة.

وخرج اللاعب الإسباني الدولي بينما لم يتمالك دموعه أثناء الوداع الحار من الجماهير.