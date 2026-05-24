الشريعي يوضح حقيقة رحيل أقطاي وحامد عن إنبي

أكد أيمن الشريعي رئيس إنبي أن النادي لم يتلقَّ أي عروض رسمية تخص رحيل الثلاثي أقطاي عبدالله وحامد عبدالله وعلي محمود خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى تمسك الإدارة بعناصر الفريق الأساسية.

كما أوضح الشريعي في تصريحات تلفزيونية أن عقد اللاعب كهربا مع إنبي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا ترحيب النادي باستمراره، لكن الأمر سيظل مرتبطًا بظروف النادي واحتياجاته الفنية والإدارية خلال المرحلة المقبلة.

وعن ملف الهبوط، شدد رئيس إنبي على أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي كان مجرد “مسكن” وليس حلًا جذريًا لأزمات الكرة المصرية، معربًا عن رفضه لتكرار هذا القرار مستقبلًا، ومؤكدًا أهمية الحفاظ على مبدأ المنافسة والعدالة داخل الدوري.