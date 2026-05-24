استقبل مستشفى مرسى مطروح العام، 9 مصابين بينهم طفلان وسيدتان؛ إثر حادث تصادم سيارة نقل مياه شرب بعدد من السيارات والمارة بوسط المدينة، نتيجة عطل مفاجئ في الفرامل.

والمصابون هم: محمد عصام الدين محمد (18 عامًا) مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة، وخير فوزي عبد الجواد (59 عامًا) مصاب بكدمات وسحجات، وملك خير فوزي (17 عامًا)، وشروق حمادة خيري (15 عامًا)، وجنا حمادة خيري (10 أعوام)، وأمل محمود محمد (22 عامًا)، ونحمده فتحي سلامة (55 عامًا) مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد عبد اللطيف الشيخ (55 عامًا)، وحسن نصر الله محمد (16 عامًا) مصاب بإغماء.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة نقل مياه سعة 20 طنا، كانت تسير بسرعة، بعدد من السيارات المتوقفة والمارة على جانب الرصيف بشارع الإسكندرية بوسط المدينة.

وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى مرسى مطروح العام لاستكمال العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.