تحدث رئيس الوزراء الهندي، مودي، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث "أدان الهجمات" التي استهدفت البنية التحتية في المنطقة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وكتب مودي، في منشور على منصة "إكس": "تحدثت مع الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، وقدمت التهاني بمناسبة العيد والنوروز. وأعربنا عن أملنا في أن يجلب هذا الموسم الاحتفالي السلام والاستقرار والازدهار لغرب آسيا".

وأضاف مودي: "أدنت الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة، والتي تهدد الاستقرار الإقليمي وتعطل سلاسل الإمداد العالمية".

وتابع: "أكدت مجددا أهمية حماية حرية الملاحة وضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة وآمنة".

كما أشار إلى أنه "أعرب عن تقديره لاستمرار دعم إيران لسلامة وأمن المواطنين الهنود داخل إيران".

واستهدف هجوم أمريكي إسرائيلي الأربعاء الماضي منشآت في حقل بارس الجنوبي في إيران، والذي يعد واحدا من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استهداف مثل هذه المنشآت خلال الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير الماضي.

وغداة الهجوم، أعلنت السعودية وقطر والإمارات والكويت في بيانات عديدة أنه تم استهداف منشآت نفطية وغازية لديها بصواريخ ومسيرات إيرانية، ما تسبب في حرائق وأضرار واسعة في بعض هذه المنشآت.

ولاحقا، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن محطة تكرير النفط في مدينة حيفا شمالي إسرائيل تضررت جراء هجوم صاروخي إيراني.