تتفاقم تداعيات التصعيد العسكري في الخليج، مع دخول أزمة الملاحة في مضيق هرمز مرحلة حرجة، في ظل تعطل حركة مئات السفن وتزايد المخاطر التي تهدد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

وقد أعلنت ست دول كبرى، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق، في وقت يتواصل فيه التصعيد الذي يعطل أحد أبرز نقاط الاختناق في التجارة العالمية.

وبحسب تقارير دولية، فإن المضيق – الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية – بات بيئة عالية الخطورة للملاحة، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تعليق أو تقليص عملياتها، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الاضطراب في سلاسل التوريد.

ومنذ اندلاع المواجهة أواخر فبراير، تصاعدت الهجمات التي طالت سفنًا تجارية في المنطقة، حيث تم تسجيل عشرات الحوادث البحرية، من بينها استهداف ناقلات نفط وسفن شحن، الأمر الذي أدى إلى بقاء آلاف السفن في حالة انتظار أو إعادة تموضع، بدلًا من العبور عبر المضيق.

في موازاة ذلك، يواجه نحو 20 ألف بحّار ظروفًا معقدة على متن سفنهم، مع غياب أفق واضح لإنهاء الأزمة، ما يثير مخاوف متزايدة من تداعيات إنسانية، في ظل صعوبة تبديل الطواقم وتأخر الإمدادات الأساسية.

ارتفاع تكاليف الشحن.. سلسلة تأثيرات متراكمة



الأزمة لم تقتصر على الجانب الأمني، بل انعكست بشكل مباشر على كلفة النقل البحري، عبر عدة عوامل مترابطة، أبرزها ارتفاع أقساط التأمين في مناطق النزاع، وزيادة زمن الرحلات نتيجة تغيير المسارات، إضافة إلى نقص السفن المتاحة وازدحام الموانئ البديلة.

هذه العوامل مجتمعة دفعت أسعار الشحن إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، مع توقعات بمزيد من الزيادات في حال استمرار التوتر، ما يهدد بانتقال الأزمة سريعًا إلى الأسواق الاستهلاكية.

ارتدادات على الأسواق العالمية



في المقابل، انعكست التطورات سريعًا على أسواق المال، حيث سجلت مؤشرات البورصات العالمية حالة من التذبذب، مع ارتفاع أسهم شركات الطاقة بفعل توقعات نقص الإمدادات، مقابل تراجع في أسهم قطاعات النقل والتجارة نتيجة ارتفاع المخاطر التشغيلية.

كما ساهمت المخاوف من تعطل الإمدادات في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

الغذاء على خط الأزمة



ورغم أن مضيق هرمز يُعرف كممر رئيسي للطاقة، إلا أن تداعيات الأزمة تمتد بعمق إلى سلاسل توريد الغذاء، حيث يؤدي تعطل الشحن وارتفاع تكاليف النقل إلى تأخير وصول السلع الأساسية، خاصة إلى الدول المعتمدة على الاستيراد.

ومع ارتفاع كلفة النقل والتأمين، تتزايد الضغوط على أسعار المواد الغذائية، لا سيما في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، التي قد تواجه موجة جديدة من الغلاء في ظل هشاشة سلاسل الإمداد العالمية.

أزمة مفتوحة على سيناريوهات معقدة



وفي هذا السياق، دعت جهات دولية إلى ضرورة تأمين ممرات آمنة لإعادة حركة الملاحة، في حين تتواصل الضغوط السياسية والدبلوماسية لتجنب تفاقم الأزمة.

ومع غياب مؤشرات واضحة على التهدئة، تبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب، وسط مخاوف من تحول الأزمة إلى نقطة تحول اقتصادية كبرى.

في المحصلة، لم تعد الأزمة في مضيق هرمز مجرد توتر جيوسياسي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، في ظل أزمة مركبة تمس الطاقة، والشحن، والغذاء، والأسواق المالية، وتضع آلاف البحّارة في قلب مشهد إنساني معقد.