الضربات على منشآت الغاز القطرية ترفع أسعار الغاز الآسيوي لأعلى مستوياتها

سجّلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2022 خلال الأسبوع الماضي، عقب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي ، بأن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطّل نحو 17% من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وبحسب التقرير الأسبوعي لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة القطرية الصادر اليوم السبت، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا ، نحو 30ر25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 50ر19 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الأسبوع السابق.

وقال التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) نسخة منه إن الأسعار المرتفعة قد أدت إلى تراجع في الطلب، حيث أبدت دول جنوب آسيا، مثل باكستان والهند وبنجلاديش، ترددًا أكبر في شراء الشحنات الفورية مرتفعة التكلفة، متجهةً بدلًا من ذلك إلى استخدام الفحم أو تقليص الاستهلاك.

وفي أوروبا، استقر سعر الغاز الهولندي المرجعي عند 42ر20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم أمس الجمعة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بلغت 1ر19%.

ومن المتوقع أن تدعم درجات الحرارة المنخفضة نسبيا، وتراجع سرعة الرياح في شمال غرب أوروبا، إلى جانب الطلب القوي على الشحنات الفورية في جنوب آسيا، استمرار الزخم الصعودي للأسعار.