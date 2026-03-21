أمطار غزيرة ورياح عاتية مع اجتياح العاصفة تيريز لجزر الكناري

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم السبت أن العاصفة تيريز تسببت في أضرار جسيمة بجزر الكناري، مخلفة وراءها أياما من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية.

وشهدت المناطق المنخفضة فيضانات واقتلعت الأشجار واجتاحت مياه البحر المتنزهات الساحلية.

كما وقعت انهيارات أرضية في بعض المواقع التي سجلت هطول أمطار يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال أيام معدودة.

وبحسب التقارير، لم يتم تسجيل أي إصابات.

وكانت السلطات قد دعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك ضمن سلسلة من التحذيرات بدأت منذ يوم الأربعاء.

كما أُغلقت دور الحضانة والمدارس، وأُلغيت المهرجانات وكافة التجمعات الكبرى، سواء كانت في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة.