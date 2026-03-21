السبت 21 مارس 2026 7:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

أمطار غزيرة ورياح عاتية مع اجتياح العاصفة تيريز لجزر الكناري

مدريد - (د ب أ)
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 7:00 م | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 7:00 م

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم السبت أن العاصفة تيريز تسببت في أضرار جسيمة بجزر الكناري، مخلفة وراءها أياما من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية.

وشهدت المناطق المنخفضة فيضانات واقتلعت الأشجار واجتاحت مياه البحر المتنزهات الساحلية.

كما وقعت انهيارات أرضية في بعض المواقع التي سجلت هطول أمطار يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال أيام معدودة.

وبحسب التقارير، لم يتم تسجيل أي إصابات.

وكانت السلطات قد دعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك ضمن سلسلة من التحذيرات بدأت منذ يوم الأربعاء.

كما أُغلقت دور الحضانة والمدارس، وأُلغيت المهرجانات وكافة التجمعات الكبرى، سواء كانت في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك