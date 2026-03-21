منال عوض تعتمد المخططات التفصيلية لمدن رأس البر وباريس وحي الهرم و3 قرى بالمنيا

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المخططات التفصيلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، والمخطط التفصيلي لحي الهرم بمحافظة الجيزة و3 قرى بمحافظة المنيا؛ تمهيدًا لاعتمادهم من مجلس الوزراء والعمل بهم من خلال المحافظات.

وجاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، حول ما تم إعداده من المخططات التفصيلية للمدن والقرى بالمحافظات خلال شهر مارس الجاري ، والذي يتم تنفيذه من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تخطيط عمراني مستدام يحقق جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت "عوض"، إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتنظيم أعمال البناء وضبط النمو العمراني والقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إعداد واعتماد المخططات التفصيلية يمثل خطوة مهمة لتنظيم البناء وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي بما يواكب رؤية مصر 2030.