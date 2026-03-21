النائب علاء الحديوي: زيارات الرئيس للسعودية والبحرين جولة داعمة للأشقاء وتبعث برسائل ردع حاسمة

• تحركات الرئيس السيسي الخليجية تعزز وحدة الصف العربي وتؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دول الخليج

أكد النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم والتي شملت كلاً من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس حرص مصر الدائم على دعم وتعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وأوضح "الحديوي" ، في بيان له اليوم ، أن هذه الزيارة تُعد استكمالا لجولة الرئيس السيسي الأخيرة التي شملت دولتي الإمارات وقطر، وهو ما يؤكد أن التحرك المصري ليس تحركا عابرًا، بل يأتي في إطار استراتيجية واضحة تستهدف ترسيخ التضامن العربي وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيارات الرئيس السيسي الحالية تحمل رسائل قوية للداخل والخارج، مفادها أن مصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها في دول الخليج، وأنها ترفض أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة أو المساس بأمن الدول العربية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس ثقل مصر السياسي ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأضاف "الحديوي" أن الموقف المصري منذ بداية الأزمة اتسم بالحكمة والتوازن، حيث حرصت القيادة السياسية على دعم الأشقاء، بالتوازي مع تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد ووقف نزيف الدم، وهو ما يعكس نهجا مسؤولا يهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

واختتم النائب علاء الحديوي بيانه، بالتأكيد على أن مصر تتعامل من منطلق مكانتها التاريخية ودورها القيادي في المنطقة، مشددًا على أن الدولة المصرية ستظل داعمة لأشقائها، وحريصة على حماية الأمن القومي العربي، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويحفظ استقرارها.