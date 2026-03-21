تعادل مثير بين المقاولون وبتروجت في الدوري

استمر غياب الانتصارات عن أول 3 مباريات في الدور الثاني من الدوري ضمن مجموعة الهبوط، فبعد تعادل سلبي بين الإسماعيلي وحرس الحدود، ثم وادي دجلة والجونة، تعادل أيضا المقاولون العرب مع بتروجت ولكن بنتيجة إيجابية 2-2 اليوم السبت.

وقدم المقاولون شوط أول مميز تفوق فيه بشكل كبير على الفريق البترولي، حيث سجل هدفا مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق شكري نجيب من عرضية جوزيف أوشايا، ثم أضاف محمد سالم الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 36 متابعا عرضية صاحب الهدف الأول شكري نجيب.

وفي بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 50 قلص بتروجت الفارق بهدف عن طريق أدهم حامد من ركلة جزاء، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء أخرى.

وشهدت المباراة طرد إبراهيم القاضي من المقاولون في الدقيقة 85، وكاد بتروجت الذي قد شوط ثانٍ أفضل أن يستغل هذا النقص العددي، حيث أنقذ الحارس محمود أبو السعود فرصة محققة من رأسية النيجيري رشيد أحمد في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني

ورفع المقاولون رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، أما بتروجت فلديه 26 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن البنك الأهلي الرابع.