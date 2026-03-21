أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق رشقة صاروخية خامسة على إسرائيل، منذ فجر السبت.

وأشارت "القناة 12" العبرية الخاصة، إلى اعتراض مضادات الدفاع الجوي لرشقة صاروخية أطلقها "حزب الله" على شمال إسرائيل.

وأضافت أن عدة صواريخ "كانت متجهة نحو بلدة مسغاف عام"، وادعت أنها "سقطت بمنطقة مفتوحة في (مستوطنة) كريات شمونة".

ومن جانبها، أوضحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان، أن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة ومسغاف، إثر رصد صواريخ أطلقت من لبنان.

وأضافت أن الصافرات "انطلقت في مناطق واسعة من شمال إسرائيل بالجليل الأعلى والجولان ومنطقة زرعيت بالجليل الغربي إثر رصد صواريخ من لبنان".

وفي وقت سابق السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية بـ"تضرر مبنيين في مستوطنة المطلة ومدينة صفد شمالي إسرائيل، نتيجة إطلاق وابل صواريخ من لبنان".

وقالت "القناة 12" إن "10 صواريخ أطلقت من لبنان على المطلة، وتم اعتراض بعضها، بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن " أحد المباني في المطلة تضرر نتيجة لسقوط واعتراض صواريخ أطلقت من لبنان".

ونقلت الصحيفة عن "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي) قوله إن الأضرار "اقتصرت على الممتلكات".

كما أكد الإسعاف الإسرائيلي "إصابة مبنى بمدينة صفد شمالا، إثر قصف صاروخي من لبنان".

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن احتمال وجود خسائر بشرية، إذ تفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية، جراء سقوط واعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلقها إيران و"حزب الله".

وكان "حزب الله" أعلن السبت، في بيانات منفصلة، تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، متحدثا عن إصابات بين العسكريين، وأضرار مادية.

واتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على إيران، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس، استهداف "حزب الله" موقعًا عسكريًا شمالي إسرائيل بالصواريخ، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري، عن استشهاد أكثر من 1021 شخصًا وإصابة 2641 آخرين، ونزوح مئات آلاف الأشخاص، إضافة إلى تدمير واسع في المباني السكنية والدينية والبنية التحتية، وفق أرقام رسمية لبنانية حتى الجمعة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران أسفر عن مئات القتلى، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بالمصالح الأمريكية في دول عربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.