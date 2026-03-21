أصدرت إدارة حديقة الحيوانات في متنزه الزوراء العراق، اليوم السبت، بيانًا بشأن حادثة نهش أحد النمور لطفل صباح اليوم.

وقالت الإدارة في بيان، إن أحد الزائرين قام مع أصدقائه بتجاوز وعبور السياج الأمني والدخول إلى منطقة مخصصة لكادر رعاة الحيوانات المفترسة، حيث حاول الاقتراب والتحرش بأحد النمور السيبيرية، مما أدى إلى تعرضه لإصابة في القدم بعد أن تمكن الحيوان من سحبها داخل السياج.

وأضافت أن "الحادثة وقعت نتيجة مخالفة صريحة للتعليمات والتحذيرات الموضوعة في الموقع وتم التعامل مع الحالة من قبل الحراس والكادر المناوب، وتم إنقاذ الشخص ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. حالته حالياً مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

وأهابت بالزائرين، بـ"أن إن عبور الحواجز أو الاقتراب من الحيوانات، خصوصاً المفترسة، يشكل خطراً حقيقياً على الحياة، وقد يؤدي إلى نتائج خطيرة لا تُحمد عقباها".

وأشارت إلى أن "السلامة مسؤولية مشتركة، والالتزام بالتعليمات ليس خياراً بل ضرورة لحماية الجميع"، مؤكدة أنها "غير مسئولة عن أي أذى ينتج من مخالفة التعليمات أو تجاوز السياجات الأمنية".