الكويت: رصدنا واعترضنا 9 صواريخ باليستية معادية ودمرنا 4 مسيرات

قالت وزارة الدفاع الكويتية، إن منظومة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسعة صواريخ باليستية وصفتها بالمعادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وأضافت في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصواريخ والتعامل معها، دون أن تشكّل أي أضرار مادية.

وأشارت إلى رصد 4 طائرات مسيّرة معادية، وتم التعامل معها وتدميرها.

وبحسب البيان، أكدت القوات المسلحة الكويتية جاهزيتها الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون وعسكريون، وخلّفت أكثر من 15 ألف جريح ودمارا واسعا.

في المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 4090 شخصا، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت أكثر من 200.

كما يشمل الرد الإيراني هجمات في دول عربية، تقول طهران إنها موجهة ضد أهداف وقواعد عسكرية بتلك الدول، التي ترد بأنها معظم الهجمات تستهدف اعيانا مدنية وتقول إنه لا يمكن تبرير هذه الاعتداءات.