رحيل الممثل الأمريكي جيمس تولكان عن عمر ناهز 94 عاما

رحل الممثل الأمريكي جيمس تولكان، الذي اشتهر بتجسيد الشخصيات السلطوية في فيلمي "العودة إلى المستقبل" و"توب جن" الشهيرين، عن عالمنا عن عمر يناهز 94 عاما.

وقال جون ألكانتار، وكيل أعماله، يوم السبت إن تولكان فارق الحياة يوم الخميس الماضي في منزله ببلدة "ليك بلاسيد" بولاية نيويورك.

ونشر الموقع الإلكتروني لفيلم "العودة إلى المستقبل" نعيا مقتضبا أشار فيه إلى أن تولكان "فارق الحياة بهدوء"، دون أن يكشف عن سبب الوفاة.

وولد تولكان في بلدة كالوميت بولاية ميشيجان، وأتم دراسته الثانوية في أريزونا، ثم التحق بالبحرية الأمريكية خلال الحرب الكورية. وانتقل بعدها إلى نيويورك حيث أمضى 25 عاما في التمثيل المسرحي، وكان ضمن طاقم التمثيل الأصلي لمسرحية "جلينجاري جلين روس".