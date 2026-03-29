أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة حرصت على اتخاذ إجراءات بأقل قدر ممكن من التأثير على المواطن، مشددًا على أهمية مشاركة المواطنين في ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

وقال رشوان، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، مساء السبت، إن الحكومة اختارت عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية إلا في أضيق الحدود، لكنها في المقابل تحتاج إلى تعاونهم، موضحًا: "إحنا شركاء يا أستاذ عمرو".

وأضاف أن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل عنصرًا أساسيًا في تقليل الضغوط الاقتصادية، قائلًا: "كل لمبة هتوفرها النهارده، هتفرق بعد بكرة"، مشيرًا إلى أن عدم الترشيد سيضاعف الأعباء في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تأتي فقط لصالح الحكومة، بل لصالح المواطن نفسه، مضيفًا: "أنا لما بوفر مش عشان الحكومة، عشان ما أتحملش أعباء أكبر بعد كده".

وأشار إلى أن الأزمة الحالية تفرض ضغوطًا على جميع دول العالم، مؤكدًا أن أي حكومة في هذه الظروف ستضطر لاتخاذ إجراءات مشابهة، مع الاعتراف بأن "ما فيش حكومة مثالية في الدنيا".

وشدد رشوان على أن من حق المواطن التعبير عن اعتراضه على الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة تتفهم ذلك، لكنها في الوقت نفسه تعمل على إدارة الأزمة بما يتناسب مع حجم التحديات.

وأكد أن الدولة تبذل جهودًا في ترشيد الإنفاق واتخاذ إجراءات داخلية، إلى جانب مناشدة المواطنين بالمشاركة في تقليل الاستهلاك، قائلًا: "كل رب أسرة وكل مواطن، أرجوكم الترشيد الآن لصالحنا".