قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن السوق تشهد حاليًا حالة من الترقب ولم تحدث أي زيادات في أسعار مواد البناء.

وأضاف عبر برنامج "تعمير" على قناة “ON”، اليوم السبت، أن مصانع الحديد تعمل بالغاز الذي لم ترفع الدولة أسعاره حتى الآن، بينما الأسمنت يعمل بالفحم ومعظم خاماته محلية بنسبة 100%.

وأوضح أن الفترة الماضية لم تشهد إقبالًا على مواد البناء، مشيرًا إلى أن معظم الشركات لم ترفع أسعارها بعد وتنتظر متابعة سعر العملة مع بداية شهر أبريل المقبل خاصة لأنهم يستوردون الحديد والفحم بالعملة الصعبة.

وأكد أن السوق عرض وطلب، وهو في حالة استقرار حاليًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي شركة أعلنت عن زيادة في أسعار العقارات أو مواد البناء.

وتوقع ألا تكون هناك زيادات في الفترة المقبلة، وأن أي قول بإن الأسعار سترتفع بنسبة 10% أو 15% المقصود منه تحريك السوق بعد فترة الركود.