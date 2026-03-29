أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا تأتي في سياق سلسلة طويلة من الأزمات والتحديات التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم لا يمكن فصله عن السياق العالمي الأوسع.

وقال رشوان، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، مساء السبت، إن الفترة من عام 2014 وحتى الآن شهدت ظروفًا استثنائية، موضحًا أن نحو نصف هذه الفترة خُصص لمواجهة الإرهاب، فيما تتابعت بعدها أزمات كبرى مثل جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، وصولًا إلى التصعيد الإقليمي الحالي.

وأضاف: "إحنا عندنا 12 سنة فاتوا، نصهم تقريبًا كان حرب على الإرهاب، والنص التاني دخلنا فيه في أزمات عالمية متتالية"، مؤكدًا أن هذه التطورات ليست خفية على أحد في ظل المتابعة اليومية للأحداث عبر وسائل الإعلام.

وأوضح أن تأثير هذه الأزمات على مصر لا يعني تبرير سياسات الحكومة، مشددًا على أن أي حكومة في العالم قد تخطئ أو تصيب، قائلاً: "أي حكومة ممكن تعمل حاجات صح وحاجات غلط… ده طبيعي جدًا".

وأشار إلى أن السؤال الأهم في مثل هذه الظروف هو كيفية تعامل الحكومات مع لحظات الأزمات، خاصة في ظل أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة تشترك فيها جميع الدول.

وأكد رشوان أن أزمة الطاقة الحالية ترتبط بتداعيات أوسع، من بينها اضطراب حركة الملاحة في المضايق المائية مثل باب المندب والخليج، إلى جانب تأثر سلاسل الإمداد العالمية، خاصة القادمة من آسيا.

ولفت إلى أن هذه الأزمة ليست محلية، بل عالمية، قائلًا: "أزمة الطاقة إحنا كلنا شركاء فيها"، مشيرًا إلى أن تداعياتها ظهرت بوضوح في دول كبرى، مثل الولايات المتحدة، حيث وصلت زيادات أسعار الوقود إلى ما بين 30% و50% في بعض الولايات.

وأوضح أن الحكومة المصرية تتحرك في هذا الإطار العالمي، محاولًة التعامل مع تداعيات الأزمة الحالية، دون الدخول في تقييم شامل لأدائها السابق أو اللاحق، مؤكدًا أنه يركز على كيفية إدارتها للوضع الراهن.