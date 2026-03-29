شدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن قيمة تحريك أسعار تذاكر المترو والقطارات ليست بالكبيرة، قائلا: «أعتقد أن الـ 2 جنيه الزيادة في تذكرة المترو، مش كتير، وإن كنت زي كل المصريين وعندي أخواتي وأهلي وبيروحوا المدارس والجامعات والمستشفيات مش عايزين يدفعوا الـ 8 جنيهات، ولكن نسبة الزيادة الـ 2 جنيه مش الزيادة الكبيرة اللي تقلق الناس».

ورد خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، على التساؤل حول التحديات التي تواجه الأسر المصرية كبيرة العدد أمام زيادة تذاكر المترو، قائلا: «عندي مخرج، اعمل اشتراك، الناس اللي بتسافر كل يوم وبتركب المترو، سواء طالب أو موظف رايح شغله، اعمل اشتراك بـ 50%».

وأوضح أن الراكب سيتحمل 5 جنيهات للتذكرة فئة الـ 10 جنيهات، و6 جنيهات للتذكرة فئة الـ 12 جنيها.

وشدد أن الهدف ليس «الجباية» أو محاولة الضغط على الناس، معلقا: «إحنا كدولة بنراعي هذا الكلام، هو إحنا جايين علشان زي ما الناس بتقول لك: جايين بس علشان جباية أو علشان نجزر في الناس! أبدًا، أنا جاي أقدم خدمة، حضرتك عايز مني خدمة نظيفة وموقوتة ومؤمنة فساعدني أقدم لك هذه الخدمة».

وانتقد ظاهرة رشق القطارات بالحجارة التي تؤدي لتلف الزجاج، وعمليات تخريب الكراسي، قائلا: «الأولاد اللي بيحدفوا القطارات بالطوب، والراجل اللي بيركب ومعاه موس وبيشرط الكرسي، ظاهرة مصرية غريبة، مش الزجاج ده مش بفلوس؟ وأنا لما احتاج أشتريه مش هحمله على التذكرة؟! ساعدوني».