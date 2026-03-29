كامل الوزير: لما السولار يزيد 4 أضعاف والمرتبات 3 أضعاف مش عايزين نزود ثمن التذكرة؟

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الأجور في مصر تضاعفت ثلاثة أضعاف، موضحا أن «هوجة التعيينات» خلال عامي 2012 و2013 أدت إلى زيادة عدد العاملين في السكك الحديد إلى 52 ألفا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، أن عدد العاملين في السكك الحديد اليوم يبلغ 34 ألفا مقارنة بـ 40 ألف موظف حتى الماضي، موضحا أن متوسط الأجور 10 آلاف جنيه.

ونوه أن فاتورة الأجور السنوية لـ 40 ألف موظف تصل إلى نحو 4.8 مليار جنيه، مشددا على ضرورة رفع هذه المرتبات تماشيا مع الزيادات العامة التي تقرها الدولة، لتمكين العاملين من مواجهة الالتزامات الأسرية والمعيشية وتكاليف المدارس.

ولفت إلى ارتفاع سعر لتر السولار من 5.5 جنيه في مارس 2019 عند توليه، إلى 20.5 جنيه اليوم، بزيادة 4 أضعاف، مشددا أن «هذا ليس عيب وزارة البترول إنما هي الأسعار العالمية».

وأوضح أن مصر تكرر نحو 55% من احتياجات السولار و60% من الغاز محليا، في مقابل استيراد المتبقي، بما في ذلك الغاز المسال.

وشدد أن مصر ليست دولة نفطية بالمعنى الذي يغطي كل احتياجاتها، متابعا: «كان من الممكن أن نكون دولة نفطية لو لم يكن لدينا صناعة كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة وعدد سكان كبير».

وأضاف أن وزارة البترول «غصب عنها كان لازم ترفع أسعار» كل المنتجات البترولية، متسائلا: «لما السولار يزيد 4 أضعاف والمرتبات تزيد 3 أضعاف مش عايزين نزود ثمن التذكرة؟».

وأوضح أن هيئات السكة الحديد، والأنفاق، والموانئ، هيئات اقتصادية ليست خدمية كالطرق، ولكنها ملزمة بالاعتماد على مواردها، مشيرا إلى أن الدول تدخل لدعم الهيئة بنسبة لكونها هيئة تخدم المواطن في المقام الأول.