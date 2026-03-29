عمرو أديب لـ ضياء رشوان: هل بنشتري البنزين بشكل يومي؟ ووزير الدولة للإعلام: التعاقدات تتم وفق الأسعار الحالية

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة لا تشتري الوقود بشكل يومي، لكنها تعتمد على متوسطات سعرية محددة في الموازنة، مع إجراء تعاقدات وفق الأسعار العالمية الحالية.

جاء ذلك خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، حيث تساءل أديب: "هل إحنا بنشتري النفط يوم بيوم؟".

ورد رشوان قائلًا إن الموازنة العامة كانت مبنية على متوسط سعر 70 دولارًا للبرميل، موضحًا أن "التعاقدات اللي جاية بنعملها بأسعار النهاردة عشان نعيش في واقع السوق".

وأكد أن أي قرار يتعلق بأسعار الوقود يرتبط باستقرار الأسعار عالميًا، وليس بحركة مؤقتة، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار ليوم أو يومين لا يُعد مؤشرًا كافيًا لاتخاذ قرار.

وأضاف: "لما تستقر أسعار الطاقة لفترة واضحة، ساعتها بيكون في مراجعة حقيقية"، موضحًا أن الحكومة ستعيد النظر في الأسعار إذا عادت الأسواق لمستوياتها الطبيعية.

وأشار إلى أن حجم الانخفاض في الأسعار العالمية هو الذي سيحدد حجم التخفيض المحتمل محليًا، مؤكدًا أن المراجعة ستتم وفق تقديرات الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارتي البترول والمالية.