مدبولي يعلن خطة عاجلة لترشيد الوقود.. العمل عن بُعد وخفض مخصصات السيارات الحكومية

هديل هلال
نشر في: السبت 28 مارس 2026 - 1:43 م | آخر تحديث: السبت 28 مارس 2026 - 1:43 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الوقود.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حكومي، اليوم السبت، أن الحكومة اتفقت على اتخاذ إجراءات مهمة خلال الأيام المقبلة، مع تفعيلها على الفور، وتشمل:

الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين، لمدة شهرين على الأقل.

خفض مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%.

بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد للقطاعين الحكومي والخاص، باستثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية والجامعات والمدارس، يوم الأحد من كل أسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من أبريل المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الموارد، والتعامل مع التحديات الراهنة

