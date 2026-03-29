عميد «علوم السينما والمسرح» بجامعة بدر: مهرجان الجامعة السينمائي ينطلق بمشاركة دولية واسعة هذا العام

قال الدكتور وائل عناني عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، إن الدورة الثالثة من مهرجان جامعة بدر السينمائي الدولي لأفلام الطلاب، تنطلق، غدا الأحد، على المسرح الروماني بمقر الجامعة في القاهرة، بمشاركة دولية لافتة تعكس تطور المهرجان عاما بعد عام.

وأضاف عناني-في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- أن هذه الدورة تشهد حضورا مميزا من صناع السينما الشباب من عدة دول عربية من بينها: مصر والعراق والجزائر والمغرب، من خلال نحو 30 فيلما قصيرا تتنوع بين الروائي والوثائقي وأفلام الرسوم المتحركة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتبادل الثقافي والفني بين الطلاب.

وتابع أن حفل الافتتاح يقام بحضور ورئاسة شرفية من النجمة يسرا، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة، من بينهم: الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة،ونخبة من نجوم الفن والإعلام.

وأوضح أن برنامج الافتتاح يتضمن عرض فيلم تسجيلي عن الكلية،يعقبه تقديم فقرة كورال عزف"ميدلي سينما" يقدمها طلاب الجامعة،ثم عرض المقطع الدعائي لفيلم "كيميت وان – الإنسان الأول"،تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي في يونيو المقبل .

وأكد عناني أن المهرجان يحرص هذا العام على تكريم مجموعة من رموز الفن والإعلام، وتسليمهم درع المهرجان، في مقدمتهم: إلهام شاهين، ليلى علوي، لبلبة، هالة صدقي، والإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب تكريم عدد من صناع السينما، منهم المخرج محمد ياسين، والمخرج علي إدريس، والمخرج عمر عبد العزيز، والملحن راجح داود، ومهندس الديكور أحمد فايز.

كما لفت إلى أن المهرجان يخصص تكريما خاصا لعدد من رموز السينما الراحلين،من بينهم سامح عبد العزيز، داوود عبد السيد، والدكتور يحيى عزمي،والسيناريست أحمد عبد الله، ومدير التصوير سمير بهزان، تقديرا لإسهاماتهم في إثراء السينما المصرية،كما سيتم منح الفنانة يسرا درع الجامعة والمهرجان وشهادة شكر تقديرا لرئاستها الشرفية لدورة هذا العام.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تحمل اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز،تكريما لمسيرته الفنية الكبيرة في السينما المصرية، حيث ألهم أجيالا بفنه،وتنوع أدواره الفريدة، وتقام برئاسة النجمة يسرا، ويديرها المخرج محمد السمان، تحت رعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس امناء جامعة بدر، والدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة،والدكتور وائل عناني عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية، والدكتور رامي بنيامين وكيل الكلية.

